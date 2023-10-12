Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt ve net rezervleri geçen hafta arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 680 milyon dolar artarak 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 577 milyon dolar artışla 83 milyar 152 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervler, 29 Eylül’de 81 milyar 575 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez’in net rezervi 20,6 milyar dolardan 20,7 milyar dolara çıktı. Swap (takas) hariç net rezervler ise -55,7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezerv -56,3 milyar dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 898 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar azalarak 40 milyar 629 milyon dolardan 39 milyar 731 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 6 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 680 milyon dolar artışla 122 milyar 203 milyon dolardan 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, 24 milyar 425 milyon dolar oldu. (AA, SOZCU)

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