Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri geçen hafta artarken, toplam rezervler ise sınırlı yükseldi.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 27 Ekim ile sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 2,59 milyar dolar artışla 25,15 milyar dolara çıktı ve yükselişini dördüncü haftaya taşıdı.

Güncel haftalık verileri açıklayan TCMB’nin net rezervleri eylülün son haftasında 3,4 milyar dolar düşüş kaydettikten sonra geçen dört haftada toplam 4,51 milyar dolar artarken, artışın yarısından fazlasını geçen hafta kaydetti.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri ise 27 Ekim haftasında altın rezervlerinin değerindeki 590 milyon dolar yükseliş sayesinde 435 milyon dolar artarak 126.56 milyar dolara çıktı.

Swap (takas) hariç net rezerv de -56,4 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezerv -55,7 milyar dolar seviyesindeydi.

NET REZERVLERDE SEÇİMDEN SONRAKİ SEYİR

Net ve toplam rezervlerdeki artış bankacıların tahminleri doğrultusunda gerçekleşti.

Toplam rezervlerdeki artışta altının geçen hafta uluslararası piyasalarda yüzde 1,3 değer kazanması etkili olurken brüt döviz rezervi 155 milyon dolar geriledi.

Ekonomi yönetiminin haziran ayında geçiş dönemi olarak adlandırdığı, önceki yıllara kıyasla döviz piyasası üzerindeki kısıtlamaların gevşetildiği politikaları devreye almasının ardından yakından izleniyor.

Net rezervler her ne kadar seçimlerden hemen sonra -5,7 milyar dolara inerek gördüğü veri tarihinin dip seviyesine kıyasla toparlanmış olsa da uzun yıllar ortalamasının altında yer alıyor.

TCMB her ne kadar ayda ortalama 20 milyar doların üzerinde olan ihracat gelirlerinin yüzde 40’ını olarak alıyor olsa ve TCMB başkanı döviz rezervlerinin TL’nin değerini belirlemek satışının sona erdiğini açıklamış olsa da döviz rezervi bu tutarın tamamı kadar artmıyor.

TCMB ihracat geliri devri ve diğer yöntemlerle elde ettiği ve sattığı dövizin miktarını açıklamıyor. Ancak bu dövizi KKM döviz çıkışları ve ihracatçıların ithalat kaynaklı ihtiyaçlarını sağlamak için kullanıyor. (REUTERS, SOZCU)

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