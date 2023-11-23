Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt ve net rezervleri geçen hafta belirgin artış gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri geçen hafta 5,9 milyar dolarlık artışla 134,5 milyar dolara yükseldi.

TCMB’nin brüt rezervleri, mayıs sonundan bu yana 36 milyar dolar artarak 134,5 milyar dolarla 9 yılın zirvesine çıktı.

TCMB’nin net rezervleri geçen hafta 3,6 milyar dolarlık artışla 29 milyar dolara yükseldi.

TCMB’nin yurt içi ve yurt dışı bankalardan swap (takas) ile belirli bir süre için ödünç aldığı döviz ve altınlar hariç tutulduğunda net rezerv geçen hafta -52,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam -56,7 milyar dolardı.

Öte yandan, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 880 milyon dolarlık artışla 176,7 milyar dolara yükseldi. Parite etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında ise bu kalemde 685 milyon dolarlık düşüş görüldü. Düşüşün 424 milyon dolarlık kısmı gerçek kişilerden, 260 milyon doları tüzel kişilerden kaynaklandı.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN STOKLARI

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Kasım haftasında net 119,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 700 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 10 Kasım itibarıyla 29 milyar 177,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Kasım’da 28 milyar 945 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 205,9 milyon dolardan 1 milyar 186,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 60,7 milyon dolardan 59,6 milyon dolara geriledi.

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