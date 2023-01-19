Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

TCMB resmi rezerv varlıkları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 128,7 milyar dolara yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Aralık 2022 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 artarak 128,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 4,8 artışla 75,4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 6,6 yükselişle 45,8 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aralıkta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 31,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu tutarın 25,0 milyar doları anapara, 6,4 milyar doları faizden oluştu. (AA)

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