Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 20 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 471 milyon dolar artarak 128 milyar 743 milyon dolara yükseldi.

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Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, toplam rezervleri 20 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 471 milyon dolar artarak 128 milyar 743 milyon dolara yükseldi.

20 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervler ise, 29 milyon dolar azalışla 79 milyar 154 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Ocak’ta 79 milyar 183 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez’in net rezervi geçen hafta 24,9 milyar dolardan 26,7 milyar dolara çıkarken, swap hariç net rezerv ise, geçen hafta -45,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki hafta ise -46,4 milyar dolar idi.

ALTIN REZERVLERİNDE 1,5 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 500 milyon dolar artarak 48 milyar 89 milyon dolardan 49 milyar 589 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 20 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 471 milyon dolar artışla 127 milyar 272 milyon dolardan 128 milyar 743 milyon dolara çıktı.

Net uluslararası rezervler de 1,8 milyar dolar artarak 26,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. (AA)