Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

Merkez Bankası rezervleri geçen hafta artarken, bankalardaki döviz mevduatı azaldı. KKM hacminde ise geçen hafta rekor artış kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervi geçen hafta 1,8 milyar dolarlık artışla 115,6 milyar dolara yükseldi.

Bankanın net rezervi de geçen hafta 4,8 milyar dolarlık artışla 15,7 milyar dolar oldu.

TCMB’nin yurt içi ve yurt dışı bankalardan belirli bir süre için ödünç aldığı döviz ve altınlar düşüldüğünde ortaya çıkan “swap hariç net rezerv” rakamı ise geçen hafta -49,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam -50,2 milyar dolardı.

DÖVİZ MEVDUATINDA DÜŞÜŞ, KKM’DE REKOR YÜKSELİŞ

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1,1 milyar dolarlık düşüşle 170,4 milyar dolar olurken, parite etkisinden arındırılmış düşüş 804 milyon dolar olarak hesaplandı.

Parite etkisinden arındırıldığında, döviz mevduatı gerçek kişilerde 2,2 milyar dolar azalırken, şirketlerde 1,4 milyar dolar arttı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hacmi de geçen hafta 150 milyar TL’lik rekor artışla 3 trilyon 283 milyar TL’ye ulaştı.

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