Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

Merkez Bankası'nın geçen hafta brüt ve net rezervi artarken swap hariç net rezervi geriledi. Yerleşiklerin döviz mevduatında 2,2 milyar dolarlık artış dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervi geçen hafta 0,7 milyar dolarlık artışla 116,3 milyar dolara yükseldi.

Bankanın net rezervi de geçen hafta 0,1 milyar dolarlık sınırlı artışla 15,8 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezerv ise geçen hafta gerileyerek -50,7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam -49,1 milyar dolardı.

DÖVİZ MEVDUATI VE KKM’DE ARTIŞ

Öte yandan, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1,8 milyar dolar artışla 172,2 milyar dolara yükseldi. Parite etkisinden arındırılmış artış 2,2 milyar dolar oldu. Bunun 328 milyon doları gerçek kişilerden, 1,8 milyar doları şirketlerden kaynaklandı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hacmi geçen hafta 75,3 milyar TL’lik artışla 3 trilyon 358 milyar TL’ye yükseldi.

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