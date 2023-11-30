Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Merkez Bankası'nın brüt ve net rezervleri geçen hafta belirgin artış gösterdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde artış sürüyor. Bankanın brüt rezervleri geçen hafta 2 milyar dolarlık artışla 136,5 milyar dolara ulaştı.

Bankanın net rezervleri de geçen hafta 6,8 milyar dolarlık artışla 35,8 milyar dolara yükseldi.

Bankanın yurt içi ve yurt dışı bankalardan swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altınlar hariç tutulduğunda net rezerv geçen hafta 1,9 milyar dolarlık iyileşmeyle -51 milyar dolar oldu.

İhracat ve turizm gelirlerinin yüzde 40’lık bölümünün TCMB’ye satış zorunluluğu ile swaplar ve reeskont kredisi geri dönüşleri TCMB’nin rezervlerini artırıyor.

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı geçen hafta 678,3 milyon dolarlık azalışla 176 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış düşüş 1 milyar dolar oldu.

Öte yandan, yabancılar geçen hafta 215 milyon dolarlık hisse senedi, 97 milyon dolarlık da tahvil satın aldı.

İlginizi Çekebilir İşte dünyanın en pahalı ve en ucuz şehirleri

İlginizi Çekebilir Mehmet Şimşek'ten 'yüzde 40 vergi' açıklaması