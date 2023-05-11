Merkez Bankası’ndan seçim öncesi döviz talimatı

Seçime günler kalan döviz piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası bankaların döviz işlemlerine fiili kısıtlama getirirken, Kapalıçarşı'da artan taleple dolar kuru 21'i aştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birinin yapılacağı 14 Mayıs’a günler kala, döviz piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) sözlü talimatıyla bankaların kurumsal müşterilerine spot piyasadan döviz satışları 11-12 Mayıs tarihleri için kısıtlanırken, artan talep nedeniyle Kapalıçarşı’da kurlarda sert artış görüldü.

Millet İttifakı’nın ekonomi kurmaylarından olan eski bankacı Kerim Rota, TCMB’nin sözlü talimatını Twitter hesabından aktardı.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı da olan Rota, Bankalara bir TCMB Başkan yardımcısının “sözlü” talimatı ile Perşembe ve Cuma günü KKM dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi. Bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar” dedi.

Rota, paylaşımında “Bu nedenle bugün ve yarın ithalat ödemesi olan firmalar bu ödemelerini yapamaz hale düşüyorlar. Ülkemizi böylesi itibarsız duruma düşürenlerin sorumluluğunun mutlaka kayda geçirilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.



KAPALIÇARŞI’DA DOLAR 21’İ AŞTI

Son aylarda TCMB’nin talimatıyla artan bankaların dövizde alış ve satış kurları farkı, bugün daha da arttı.

Fark bugün bazı bankalarda yüzde 7’nin üzerine çıktı.

Bankaların alış satış marjını açması ve döviz alımlarına kısıtlama getirmeleri, şirketleri Kapalıçarşı’ya yönlendiriyor.

Bugün Kapalıçarşı’da dolar satış kuru 21,50’nin üzerini gördü. Alış kuru ile satış kuru arasındaki fark Kapalıçarşı’da da açıldı.

Kapalıçarşı kaynakları, reel sektörün artan talebi nedeniyle serbest piyasada döviz kurlarında artış olduğunu, seçim belirsizliği nedeniyle şirketlerin döviz açık pozisyonlarını kapatmaya çalıştıklarını belirtti.

Kapalıçarşı’da altın talebinin de yüksek seyrettiği ve TCMB’nin kasasından altın satışlarının devam ettiği öğrenildi.

Yoğun talep ve ithalat kısıtlamaları nedeniyle gram altının Kapalıçarşı’da 120 TL primle satıldığı belirtildi.

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