Merkez Bankası’nın kasadan altın satışı 130 tonu aştı

Merkez Bankası'nın seçim öncesi kasasından altın satışı dokuz haftada 130 tonu aştı. Bankanın brüt altın rezervi bu dönemde 146,5 ton azaldı. Seçim öncesinde altın ithalatı kısıtlanmış, yurt içi artan talep bankanın kasasından karşılanmıştı.

Emre DEVECİ

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Merkez Bankası’nın (TCMB) yurt içinde altın talebini karşılamak üzere seçim öncesinde rezervlerinden altın satışı devam ediyor.

3 Mart-5 Mayıs dönemindeki dokuz haftada bankanın brüt altın rezervi 146,5 ton düşüşle 697,5 tona, swap dahil net altın rezervi 137,2 ton düşüşle 476,2 tona, swap hariç net altın rezervi ise 133,2 ton düşüşle 425,2 tona geriledi.

Bankanın 28 Nisan-5 Mayıs haftasında brüt altın rezervi 30,6 ton azaldı. Swap dahil altın rezervindeki düşüş 31,2 ton, swap hariç net altın rezervindeki düşüş ise 30,8 ton oldu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın rezervinden piyasaya altın satışı olduğu yönündeki haberleri geçen hafta Enflasyon Raporu toplantısında doğrulamıştı.

Kavcıoğlu, “Merkez Bankası olarak kendi rezerv gücümüzle piyasaya girdik ve altın ithalatı iki aydır çok düşük seviyelere geriledi” demişti.

Brüt altın rezervinde düşüş olarak kayıtlara geçen 146,5 tonluk altın, parasal olarak 5 Mayıs itibarıyla 9,6 milyar dolara denk geliyor.

Kapalıçarşı kaynakları, seçime günler kala TCMB’nin altın satışlarının sürdüğünü belirtiyor.

REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

TCMB’nin toplam rezervlerindeki düşüş de geçen hafta devam etti.

Bankanın brüt rezervi geçen hafta 0,8 milyar dolarlık düşüşle 114,1 milyar dolara, swap hariç net rezervi de 0,7 milyar dolarlık düşüşle -53,4 milyar dolara geriledi.

Swap dahil net rezerv ise geçen hafta 0,4 milyar dolarlık artışla 6,8 milyar dolara yükseldi.

Swap ve Hazine döviz mevduatı hariç TCMB’nin net döviz pozisyonu ise 10 Mayıs’ta -72,7 milyar dolarla tarihi dibe geriledi.

Yılbaşından 5 Mayıs’a kadar olan dönemde brüt rezerv 14,7 milyar dolar, net rezerv 20,8 milyar dolar, swap hariç net rezerv 10 milyar dolar azaldı.

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