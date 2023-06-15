Merkez Bankası’nın net rezervi ekside kaldı

Merkez Bankası'nın geçen hafta brüt rezervi artarken net rezervi azaldı. Net rezerv artışa rağmen ekside kaldı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervi geçen hafta 0,7 milyar dolarlık düşüşle 99,8 milyar dolara geriledi.

Bankanın net rezervi ise geçen hafta 2,5 milyar dolarlık artışla -3,2 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezerv de geçen hafta 1,3 milyar dolarlık artışla -59,9 milyar dolar oldu.

Yabancılar geçen hafta nette 25 milyon dolarlık tahvil, 262 milyon dolarlık hisse aldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1,8 milyar dolarlık düşüşle 173,7 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış düşüş 1,6 milyar dolar olurken,

bu düşüşün 285 milyon doları gerçek kişilerden, 1,4 milyar doları şirketlerden kaynaklandı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hacmi de geçen hafta 42,4 milyar TL artışla 2 trilyon 576 milyar TL’ye (110,5 milyar dolar) yükseldi.

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