Mevduat hacmi geçen hafta 44,8 milyar lira azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 44,8 milyar lira azalarak 10 trilyon 651,5 milyar liraya gerilerken kredi hacmi 8 trilyon 746 milyar 4 milyon 586 bin lira oldu.

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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Mayıs ile biten haftada 44,8 milyar lira azalarak 10 trilyon 651,5 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 18 Mayıs ile biten haftada 44 milyar 808 milyon 671 bin lira azalarak 10 trilyon 651 milyar 485 milyon 749 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,4 azalışla 6 trilyon 154 milyar 258 milyon 426 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,4 azalarak 4 trilyon 72 milyar 971 milyon 291 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 217 milyar 240 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 183 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 18 Mayıs itibarıyla 1 milyar 671 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,3 artarak 1 trilyon 285 milyar 733 milyon 605 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,4 azalışla 1 trilyon 5 milyar 543 milyon 964 bin liraya inerken, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,8 yükselişle 964 milyar 520 milyon 954 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 388 milyar 827 milyon 448 bin lirası konut, 62 milyar 248 milyon 120 bin lirası taşıt ve 834 milyar 658 milyon 37 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Mayıs ile biten haftada 5 milyar 135 milyon 349 bin lira artarak 8 trilyon 746 milyar 4 milyon 586 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artış kaydetti.

KKM’DE BİRİKEN TUTAR ARTTI

Geçtiğimiz hafta KKM hesaplarında biriken para 2,39 trilyon TL oldu.

Bir önceki hafta KKM hesaplarında biriken tutar 2,34 trilyon TL olarak gerçekleşmişti.

Böylece bankalarda son bir haftada toplam 51 milyar TL kur korumalı hesaplara aktarılmış oldu. (AA)

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