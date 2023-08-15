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Moody’s Türk bankalarının kredi görünümünü değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.

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Moody’s Türk bankalarının kredi görünümünü değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ile ilgili bugün bir adım daha attı.

Kuruluş, Türk bankalarının kredi görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Moody’s, geçen haftaki raporunda “Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir” mesajı vermişti.

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