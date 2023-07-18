Morgan Stanley’in ikinci çeyrek kârı azaldı

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı.

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ABD’de banka kârları açıklanmaya devam ediyor.

ABD’li banka Morgan Stanley’nin ikinci çeyrekte kârı satın alma-birleşme anlaşmaların azalmasının yatırım bankacılığı gelirlerini düşürmesiyle yüzde 13 azaldı.

KÂRI SERT DÜŞTÜ

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 azalarak 2,2 milyar dolara geriledi. Şirket, 2022’nin ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Morgan Stanley’nin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 13,5 milyar dolara çıktı. Bankanın geliri, 2022’nin ikinci çeyreğinde 13,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Morgan Stanley, ikinci çeyrekte 2,05 milyar dolar yani hisse başına 1,24 dolar kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 2,9 milyar dolar yani hisse başına 1,39 dolar kâr etmişti.