Nasdaq’ta son 40 yılın en iyi altı ayı…

2023'ün ilk yarısında teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 32 oranında yükseldi. 1983 yılından bu yana en iyi performansı gösteren borsada, yapay zeka rallisi yaşandı.

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ABD piyasaları, yapay zeka teknolojilerine olan ilgiyle yılın ilk yarısından bu yana dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Bloomberg verilerine göre, 2 bin 500’den fazla şirketin hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq, 1983 yılından bu yana en iyi yükselişini göstererek 2023’ün ilk altı ayında yüzde 32 değer kazandı.

Özellikle sohbet botu ChatGPT’ye olan popüler hale gelmesinin ardından yapay zeka teknolojilerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu durum, borsada yatırımcıların teknoloji şirketlerinin hisse senetlerini tercih etmesine neden oluyor.

Çip üreticisi Nvidia, elektrikli araç üreticisi Tesla ve WhatsAPP, Instragram ve Facebook’un çatı şirketi Meta, yapay zeka çılgınlığının başlıca kazananları olarak öne çıkıyor.

2023 yılının ilk yarısında üç haneli getiri sağlayan bu şirketlerden Nvidia yüzde 195, Tesla yüzde 142 ve Meta yüzde 162 değer kazandı.

Nasdaq’ın 2023’ün başlarındaki sansasyonel yükselişinin, yılın ikinci yarısında devam etmeyeceğine inanan bazı uzmanlar yatırımcıları, yapay zeka hisse senedi değerlemelerinde olası bir düzeltme konusunda uyarıyor.

UBS Global Wealth Management hisse senedi stratejisti Sundeep Gantori yakın tarihli bir araştırma notunda, “Yapay zeka eğiliminin bir balon olduğuna inanmıyoruz, ancak yatırımcılara yılbaşından bu yana yaşanan güçlü ralliden sonra yapay zeka ile ilgili hisse senetleri konusunda seçici olmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.