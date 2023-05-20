On binlerce çalışanını kovacağını açıkladı, hisseleri coştu

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın da içinde olduğu Meta adlı şirket maliyetleri düşürmek için çalışanlarını işten çıkaracağını açıklaması, hisse senetlerinin değerini uçurdu.

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Birçok yatırımcının zor bir yıl olmasını beklediği 2023’te, iki büyük teknoloji şirketi beş ayda yüzde 100’den fazla değer kazandı.

Sosyal medya devi Meta Platforms ve yarı iletken üreticisi Nvidia, ocak ayından bu yana fiyatlarını ikiye katlayarak S&P 500’ün en iyi performans gösteren iki hissesi oldu.

Facebook’un ana şirketi Meta’nın yıl başından bu yana değeri yüzde 102 arttı. CEO Mark Zuckerberg’in “verimlilik yılı” olarak adlandırdığı maliyet kesintileri yatırımcıların ilgisini çekti. Şirket, kârını artırmak için on binlerce çalışını işten çıkaracağını açıklamıştı.

YIL SONUNDA 11 BİN KİŞİYİ ÇIKARMIŞTI

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların sahibi olan Meta, geçen yılın kasım ayında çalışanlarının yüzde 13'ünü işten çıkarmıştı. Son 18 yılda ilk kez toplu işten çıkarma yapan şirketin 2022 sonu itibarıyla 86 bin 482 çalışan sayısı bulunuyordu.

YAPAY ZEKA DOPİNGİ

Öte yandan, yapay zekaya olan ilgi çip üreticisi olan Nvidia’nın hisselerinin 2023 yılının başından bugüne yüzde 106 değer kazanmasına yol açtı. ChatGPT gibi teknolojileri olan yoğun ilgi, yüksek yoğunluklu yapay zeka hesaplamaları için çiplere olan talebi artırdı. Nvidia yapay zeka çalışmalarında en çok kullanılan iki çip türünün üreticisi konumunda.

S&P 500 endeksi bu yıl yüzde 8 artış gösterdi, ancak Meta, Nvidia ve diğer birkaç yüksek performans gösteren teknoloji hissesinin aşırı kazançları, endeks getirisinin neredeyse tamamını oluşturdu.

Maliyet kesintileri ve yapay zeka uygulamalarının yükselişinin yanı sıra, Meta ve Nvidia’nın, Fed’in enflasyonla mücadelesini sona erdirmeye hazırlandığına dair yatırımcıların artan inancından da faydalandığı düşünülüyor.

FED’in agresif faiz politikası nedeniyle Meta’nın değeri geçtiğimiz yıl yüzde 61, Nvidia’nın değeri ise yüzde 45 düşmüştü.