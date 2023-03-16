Philadelphia Fed İmalat Endeksi martta beklentinin altında kaldı

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta geçen aya kıyasla 1 puan yükselerek eksi 23,2'ye çıkmasına karşın sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Philadelphia şubesi, mart ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta geçen aya kıyasla 1 puan artışla eksi 23,2’ye yükseldi. Üst üste 7 aydır negatif değer alan veriye ilişkin piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 15,6 değerini alması yönündeydi.

Beklentilerin altında gelen ve imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, şubatta eksi 24,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 15 puan azalışla eksi 28,2 ve sevkiyat endeksi eksi 25,4 ile Mayıs 2020’den bu yana en düşük değerlerini aldı.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor. (AA)

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