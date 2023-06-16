Piyasada gözler Şimşek’in TÜSİAD ve bankalarla görüşmesinde

Dolar/TL 24'e yaklaşarak yataylaşırken; piyasada bugün Mehmet Şimşek'in iş dünyası ve bankalarla temasları izlenecek.

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Serbest politikalara geçişin önemli bir aşaması olarak görülen 22 Haziran’daki Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi piyasalarda bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in temasları izlenecek.

Şimşek’in önce TÜSİAD ardından banka genel müdürleri ile bir araya geleceği toplantılar ve bu toplantılarda verebileceği mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek.

Üst düzey bir bankacı bugün genel müdürlerle yapılacak toplantı için, “İstişare ile adımların atılacağına dair önemli bir gösterge. Biz Şimşek’in mesajlarını dinlemek istiyoruz ancak geçmiş örnekler aslında kendisinin sektörün ne düşündüğünü öne alacaktır” dedi.

Dolar/TL 24 seviyesine doğru hafta başında hızlı bir yükseliş yaşadıktan sonra haftanın kalanında oldukça yatay seyretti.

Bugün iç piyasada saat 10.00’da yayımlanacak olan Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Kapanış ardından Moody’s tarafından kredi notu değişikliği yapıp yapılmadığı izlenecek.

Kamu kontrollü bir yapıdan serbestliğe geçişin ara dönemini yaşan dolar/TL’de tarihi zirve Pazartesi günü görülen 23,77 seviyesi oldu. TL, bu zirve seviyeye göre seçimlerin ilk turu öncesine kıyasla yüzde 17,6 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yaklaşık yüzde 21,3 oldu. TL’nin son beş yıllık kaybı ise yaklaşık yüzde 80 seviyesinde. Kur bu sabah saat 08.39’da 23,60 düzeyindeydi.

YILMAZ’DAN KKM MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün serbest piyasa kuralları içinde ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz dün akşam katıldığı CNN Türk yayınında ise kur korumalı mevduatı aniden bitirmeyi öngörmediklerini ifade ederek “aşamalı” hareket edeceklerini söyledi.

Piyasalar yüzde 8,5’te bulunan politika faizinin gelecek hafta belirgin bir şekilde yükseleceğine kesin gözüyle bakarken nereye kadar yükseleceği tahminleri yüzde 20 ile yüzde 40 arasında geniş bir bantta yer alıyor.

ERDOĞAN FAİZ ARTIŞINI KABULLENDİ

Henüz siyasilerden ya da TCMB’den faizin nereye yükseltilebileceğine dair bir yorum gelmedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise atılacak faiz adımını “kabullendiğini” söyledi.

Erdoğan, kendi talebi doğrultusunda seçim öncesinde yürütülen ekonomi programının ardından ortaya çıkan TL’deki sert değer kaybı ve enflasyonla başa çıkmak için seçim sonrası, Hazine’ye Şimşek’i atadı. Erdoğan bu hafta, düşük faiz yanlısı görüşünün değişmediğini ancak Şimşek’in TCMB ile beraber atacağı adımları kabullendiğini ifade etmişti.

Bankacılar açıklama ardından “faiz artışı ardından siyasi tepki olabilir mi?” endişesinin ortadan kalktığını söylediler.

Bankacılar Erdoğan’ın daha önce faiz düştükçe enflasyonun da düşeceği yönündeki açıklamalarının yerini aynı anda “düşük faiz ve düşük enflasyon”un mümkün olduğuna dair ifadenin aldığına dikkat çektiler.

REZERVLER TAKİP EDİLİYOR

İç piyasada ise bankacılar kamunun döviz piyasasındaki belirleyici rolünün bitmediğini ancak seçim öncesindeki gibi TCMB rezervlerin TL’nin daha değerli bir seviyede tutulması için kullanımını da bugünlerde göremediklerini belirttiler.

Bankacılar TCMB rezerv verilerinden geçen hafta yabancı bir ülkeden daha önce alınmış yerel para birimi cinsi bir swap tutarlarında 2,5 milyar dolar tutarında azalış gördüler. Bankacılar bu tutarın geri ödeme ya da güncel kurdan yenilenme olabileceğini ancak bunun verilerden anlaşılamadığını söylediler. TCMB ise konuya ilişkin bir yorum yapmadı.

Türkiye piyasaları yabancı yatırımcılara swap gibi devam eden kısıtlar nedeniyle tam anlamıyla açık değil. Dolayısıyla piyasalar TCMB faiz kararı ve ekonomi yönetimindeki diğer atamaları beklemeye devam ediyor. (REUTERS)

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