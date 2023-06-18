Piyasalar Powell’ın ABD Kongresi’nde yapacağı konuşmaya odaklandı

Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta Temsilciler Meclisi ve Senato'da yapacağı iki günlük sunumları ve Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından izleyecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, altı aylık para politikası raporunu çarşamba günü Temsilciler Meclisi’ne ve ertesi gün Senato’ya sunacak.

Powell’ın Senato Bankacılık Komitesi’nde yapacağı sunumun yanı sıra, merkez bankalarından yetkililerin açıklamaları da yakından takip edilecek. Tarihinin en en agresif sıkılaştırma döngülerine giren Fed, geçtiğimiz hafta faiz artışlarına ara vermişti.

SENATO SORGUYA ÇEKECEK

Yatırımcılar Fed’in daha fazla faiz artırımına yönelip yönelmeyeceğine dair ipuçlarını izlerken Powell’ın konuşması dikkatle takip edilecek. Powell konuşmasında ekonominin faizlere ve son bankacılık stresine nasıl tepki verdiğini değerlendirecek.

Powell ayrıca Fed’in arka arkaya 10 faiz artışından sonra ara verme kararıyla ilgili sorularla karşı karşıya kalacak.

Senatörler Powell’a faiz artışlarında aşırıya gidilmesinin milyonlarca Amerikalıyı işsiz bırakma riski taşıdığını hatırlatabilir. Ayrıca senatörler, enflasyonun yüksek olduğu ve bu durumun hanehalkları ile küçük işletme sahipleri için sorunlara neden olduğu mesajını verebilir.

POWELL İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞANS

Bloomberg ekonomistleri Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger ve Jonathan Church konu ile ilgili yayınladıkları bir notta, “Powell’ın piyasaları gizli bir güvercin olmadığına ikna etmek için bir fırsatı daha var” dedi.

Notta, “Fed enflasyon ve ekonomik büyüme tahminlerini keskin bir şekilde revize etti. Ancak komitenin çoğunluğunun artık resesyon öngörmemesi nedeniyle faiz artışına gitmemesi, üyelerin ya daha yüksek enflasyona karşı daha hoşgörülü olduklarını ya da ekonominin direncine güvenmediklerini gösteriyor” ifadeleri yer aldı.