Reuters’tan faiz anketi

Reuters anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini, Merkez Bankası'nın politika faizini gelecek haftaki toplantıda yüzde 20'ye yükselteceği yönünde oldu.

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Kamu kontrollü bir yapıdan daha serbest politikalara geçişin önemli bir aşaması olarak görülen Merkez Bankası’nın (TCMB) seçimlerin ardından gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 1150 baz puan artırarak yüzde 20’ye yükseltmesi bekleniyor.

Son iki yılda TL’de keskin kayıp, enflasyonda ise hızlı tırmanışa sebep olan düşük faiz politikası çerçevesinde TCMB kademeli olarak 1000 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmiş, şubat ayındaki depremlerin ardından toparlanmayı desteklemek için 50 baz puan daha indirime giderek yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.

Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin sonrasında sürdürülemez eleştirilerinin odağı olan ekonomi adımlarının ardından alışılagelmiş politikalara dönüşe işaret olarak Mehmet Şimşek, Hazine Bakanı ve uluslararası finansal deneyimi olan Hafize Gaye Erkan ise TCMB başkanı görevlerine atanmıştı.

TAHMİNLER YÜZDE 30 İLE YÜZDE 12,5 ARALIĞINDA

Reuters anketine katılan 15 kurumun hepsi politika faizinde artışa gidileceğini öngördü. Tahminlerin medyanı bir haftalık repo faizinin 1150 baz puan arttırılarak yüzde 20 seviyesine çekileceğini gösterirken, tahminler yüzde 12,5 ile yüzde 30 aralığında bulunuyor.

Kamu kontrollü bir yapıdan daha serbest politikalara geçişin önemli bir aşaması olarak görüldüğü için 22 Haziran’daki PPK kararı piyasa açısından çok önemli. Şimşek ya da Erkan bugüne kadar beklenen faiz artışlarının miktarı konusunda yorumda bulunmadığı için piyasanın faiz artış tahminleri de geniş bir bantta.

Ekonomistler faizlerdeki artışın tek seferde mi yapılacağını zamana mı yayılacağını anlamak için PPK metnindeki değişimlere de odaklanacaklar.

Öngörülen faiz artışı 2021 yılının Mart ayından beri politika faizi ile yapılan ilk sıkılaştırma adımı olacak.

YIL SONU İÇİN MEDYAN TAHMİN YÜZDE 30

Ankette yıl sonu politika faizinin seviyesi hakkındaki soruya yanıt veren ekonomistlerin medyanı yüzde 30 oldu. Tahminler yüzde 18 ile yüzde 35 arasında bulunuyor.

TCMB’nin bugün yayımladığı reel ve finansal sektör tahminlerini derlediği piyasa katılımcıları anketinde faiz artış tahminleri yaklaşık 900 baz puan oldu.

Faiz artışına ilişkin bir başka endişe ise düşük faiz istekliliği ile bilinen Erdoğan’ın karara nasıl tepki vereceği idi. Erdoğan faiz artışını kabullendiğini bu hafta söyledi.

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