Rusya petrol ihracatında kesintiye gitmeye hazırlanıyor

Rusya gelecek ay deniz ve boru hatlarıyla taşınan petrol ihracatında günlük 500 bin varillik kısıntıya gitmeye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya üçüncü çeyrek ham petrol ihracat planlarını ağustos ayında günde 500 bin varil azaltma taahhüdünde bulunacak.

Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin önemli batı limanları olan Karadeniz’deki Novorossiysk ve Baltık’taki Primorsk ve Ust-Luga’dan yapılan sevkiyatların yanı sıra boru hattı akışlarının da azaltılacağı belirtildi.

Rus petrolünün daha pahalı hale gelmesiyle, Hindistan gibi alıcılar artık bunun yerine Ortadoğu’daki geleneksel kaynaklardan alımlarını artırmayı düşünüyor.

PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kesintilerini takiben piyasanın sıkılaştığına dair işaretlerle haziran sonunda petrolde başlayan ralli son bir kaç gündür yerini düşüşe bıraktı.

Çin ekonomisindeki sorunlar ve ABD Merkez Bankası’nın agresif faiz artırım döngüsünü sonlandırabileceğine dönül işaretler petrol talebini baskıladı.