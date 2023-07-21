Rusya’dan beklentilerin üzerinde faiz artırımı
Rusya Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 8,5'e çıkardı.
Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 7,5’ten yüzde 8,5’e çıkardığını duyurdu.
Ekonomistler politika faizinin yüzde 8’e çıkarılmasını bekliyordu.
Bankadan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon beklentilerinin artışını sürdürdüğü kaydedildi.
Ülke içindeki talebin üretim kapasitesini aştığına işaret edilen açıklamada, bu durumun ekonomide enflasyon baskısını artırdığı belirtildi.
Enflasyonun 2024’te yüzde 4 seviyesine düşürülmesine yönelik hedefin hala geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,5 seviyesine yükseltme kararı almıştır” denildi.
YAPTIRIMLAR SONRASI FAİZ İNDİRİM SÜRECİ BAŞLAMIŞTI
Açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 1,5 ila 2,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği belirtildi.
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını Şubat 2022’de yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve Eylül 2022’de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5’e çekmişti. (AA)