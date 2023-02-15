Şirketlerden birbiri ardına geri alım kararı

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarına teşvikler getirilmesi sonrası borsanın en büyük şirketleri yüksek hacimli hisse geri alım programları açıkladı veya alım programlarının büyüklüğünü artırdı.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için hisse geri alımının teşvik edilmesinin ardından pek çok şirket hisse geri alım programı başlattığını açıkladı.

Dün alınan kararla hisse geri alımında stopajın sıfırlandığı bildirilmişti. Buna göre, hisse geri alımı yapacak olan tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri ya da ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden tevkifat yüzde 0 olarak uygulanacak.

GENEL KURUL KARARI ARANMAYACAK

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre de yürürlükte bir geri alım programı olup olmadığına bakılmaksızın, şirketlerin genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceği belirtildi.

Bu kararınların ardından borsanın en büyük şirketleri yüksek hacimli hisse geri alım programları açıkladı veya alım programlarının büyüklüğünü artırdı. Dünden bu yana THY, İş Bankası, Erdemir, Halkbank ve Vakıfbank toplam 16 milyar lira tutarında hisse geri alımı açıkladı. Orta ve küçük ölçekli pek çok şirket de hisse geri alımı kararı aldı.

İşte o şirketlerden bazıları:

İŞ BANKASI

İş Bankası 3 milyar liralık hisse geri alımı yapacağını duyurdu.

İş Bankası, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 3 milyar liralık hisse geri alım programı başlattı. İş Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, hisse geri alım programı başlattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Açıklamada, “Bankamız C grubu paylarının Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan geri alınabilmesi, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 330 milyon adet olarak belirlenmesi, geri alım için kullanılabilecek azami fon tutarının 3 milyar TL olarak belirlenmesi, belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük 31 Aralık 2023 tarihine kadar yetkili kılınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

EREĞLİ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları pay geri alımları için en fazla 2 milyar TL ayıracağını duyurdu. Şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 2 milyar TL olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirildi

KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 2 milyar TL olarak belirlenmesine, pay geri alımına ilişkin gerekli her türlü işlemi yapmak üzere yönetim kurulu üyesi ve murahhas aza ile finansal yönetim ve mali işler grup başkan yardımcısının münferiden yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.” denildi.

THY

THY hisse geri alım programı başlattı. Türk Hava Yolları (THY), hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre geri alımın azami tutarı 9 milyar lira olarak belirlendi.

Geri alıma konu edilebilecek azami tutarın, şirketin nakit portföyünden karşılanmak üzere, 9 milyar lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, geri alınacak azami pay sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5’i ile sınırlandırılmasına karar verildiği ifade edildi.

HALKBANK VE VAKIFBANK

Halkbank, hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla 3 yıl süre için halka açık payların geri alınmasına dair daha önce açıkladığı limitlerin artırılmasına karar verdi.

Bankadan KAP’a yapılan açıklamada, “120 milyon TL nominal hisseye 130 milyon lira nominal hisse ilave olarak toplamda 250 milyon TL nominal hisse ve daha önce açıklanan azami 750 milyon TL satış tutarına 1.5 milyar lira ilave olarak azami 2.25 milyar TL satış tutarına kadar bankamızın Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık paylarının geri alınmasına dair limitlerin artırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Vakıfbank da 500 milyon lira olan hisse geri alım programı büyüklüğünü 1 milyar liraya yükseltti. Bankanın KAP’a yaptığı açıklamaya göre alınacak azami nominal hisse sayısı da 100 milyon adetten 150 milyon adete yükseltildi.

PAY GERİ ALIMI AÇIKLAYAN BAZI ŞİRKETLER

KAP aracılığı ile; Sasa Polyester, Inveo Yatırım, Gedik Yatırım, Smart Güneş Enerjisi, E-Data Teknoloji, Koleksiyon Mobilya, Birko Birleşik, Gelecek Varlık Yönetimi, Diriteks Diriliş Tekstik, Verusa Holding, Biotrend, Koza Altın, Orçay, Pasifik Gayrimenkul, Seyitler Kimya, Şekerbank, Işık Plastik, Hedef Holding, Etiler Gıda, Altınyağ Madencilik de hisse geri alım programı açıklayan şirketler oldu.

HİSSE GERİ ALIMI NEDİR?

Hisse geri alımı, şirketlerin paylarının değerini artırmak için piyasalarda işlem gören hisselerini toplamasıdır. Hisse geri alımının hisse başına kârı üzerinde kayda değer bir etkisi bulunur.

Bazı durumlarda şirket hem gelecekteki özkaynağını artırmak hem de hissedarlarda sinyal etkisioluşturmak için bir miktar hissesini geri alırken piyasalardaki hareketlenme azaldığında aynı hisseleri daha yüksek bir değerle yeniden ihraç edebilir.

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