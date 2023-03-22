Fed faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan daha artırarak yüzde 4,75-5,00 aralığına yükseltti.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Doların patronu, federal fonlama faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,75-5,00 aralığına yükseltti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), kararı oy birliğiyle aldı.

Bu oran, son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti.

Fed karar metninde “devam eden faiz artışları” yerine “biraz ek sıkılaştırmanın uygun olabileceği” ifadesi kullanıldı. Fed metni sonrasında, mayıstaki toplantıda bankanın 25 baz puanlık daha artış yapacağı beklentisi öne çıktı.

ABD’de Silikon Vadisi Bankası ile Signature Bank’ın iflasları öncesinde 50 baz puan olan Fed’den faiz artışı beklentisi, iflaslar sonrasında 25 baz puana gerilemişti.

ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde artan faizlerle birlikte tahvillerdeki değer kaybı, bankalarda riskleri artırmıştı.

Bilanço daraltma programında değişikliğe gidilmedi.

BORSA VE ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kararın hemen ardından ABD’de hisse senedi piyasalarında ve altın fiyatlarında yükseliş, dolar endeksinde düşüş görüldü.

Karar ve karar metni, piyasada ilk anda “güvercin” olarak yorumlandı.

Bankanın 50 baz puan artışı tercih etmemesi, piyasalarda olumlu karşılandı.

Ons altın karar sonrası 1966 dolara kadar yükseldikten sonra dalgalandı. Gram altında da 1200 TL’nin üzeri görüldü.

BÜYÜME, İŞSİZLİK, FAİZ BEKLENTİSİ

Fed’in ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi, 2023 için yüzde 0,5’ten yüzde 0,4’e, 2024 için yüzde 1,6’dan yüzde 1,2’ye gerilerken, 2025 için yüzde 1,8’den yüzde 1,9’a yükseldi.

Uzun dönemli büyüme beklentisi yüzde 1,8 olarak kaldı.

Fed üyelerinin medyan faiz beklentisi 2023 sonu için yüzde 5,1 olarak kalırken, 2023 için yüzde 4,1’den yüzde 4,3’e yükseldi. 2025 için beklenti de yüzde 3,1 olarak kaldı.

Fed’in işsizlik oranı beklentisi, 2023 için yüzde 4,6’dan yüzde 4,5’e gerilerken, 2024 için yüzde 4,6’da sabit kaldı. 2025 yılı için beklenti yüzde 4,5’ten yüzde 4,6’a yükseldi.

FED BAŞKANI POWELL KONUŞUYOR

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası kameraların karşısına geçti. Powell’ın açıklamasından satır başları şöyle:

* Son birkaç haftadır küçük bankalarla ilgili pek çok sorun yaşadık. Bankacılık sektörüne dönük güveni yeniden sağlamaya çalışıyoruz. Bankaları yakından takip ediyoruz.

* İstihdam piyasasında sıkılaşma devam ediyor.

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