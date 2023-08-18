SpaceX’in Bitcoin sattığı ortaya çıktı, kripto piyasası sarsıldı

Ünlü milyarder Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in önceki iki yılda 373 milyon doların üzerinde Bitcoin sattığı ortaya çıktı. Haberin ortaya çıkmasıyla birlikte kripto varlıklar çok sert geriledi.

Sozcu.com.tr

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Kripto varlıklar, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Bitcoin varlıklarını sattığı haberinin ardından sert geriledi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’un sahibi olduğu havacılık ve uzay teknolojisi şirketi SpaceX’in 2021 ve 2022’de elindeki Bitcoinleri sattığı ifade edildi.

Haberin ardından Bitcoin yüzde 7’nin üzerinde düştü ve 25 bin 300 dolara kadar gerileyerek son üç ayın en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirdi.

MUSK BITCOINLERİ SATMIŞ

ABD’li finans gazetesi Wall Street Journal’da dün yayınlanan bir habere göre SpaceX, 2021 ve 2022’de bilançosuna 373 milyon dolar değerinde Bitcoin dahil etti ancak bu varlıkları daha sonra sattı.

Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi şirketlerin sahibi olan Musk da daha önce şirketlerinin Bitcoin satın aldığını açıklamış, Tesla bilançosunda da Bitcoin varlıklarının yer aldığı görülmüştü.

Öte yandan Tesla’nın 2023 ikinci çeyrek bilançosuna göre şirketin Bitcoin varlıklarının çoğunu sattığı ortaya çıkmıştı. Tesla’nın elinde 936 milyon dolarlık Bitcoin’den sadece 184 milyon dolarlık kısmı kaldı.

Son çıkan haberler haftalardır zayıf seyreden kripto piyasasını sarstı. Coinglass verilerine göre, fiyatlar düştükçe son 24 saatte 1 milyar dolardan fazla kripto satışı oldu.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Hareketli saatlerin ardından sabah 9.00 itibariyle Bitcoin kritik seviye olan 25 bin doların üzerinde işlem gördü. Lider kripto varlık yüzde 7,4 düşüşle 25 bin 550 dolardan alıcı buldu.

Ethereum yüzde 6 düşüşle 1690 seviyesinden, Cardano yüzde 4,7 düşüşle 0,26 dolar seviyesinden, Solana ise yüzde 5,4 düşüşle 22 dolar seviyesinden işlem gördü.