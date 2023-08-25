SPK’dan iki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün akşam yayımladığı bülteninde, E-bebek Mağazacılık'ın halka arzına izin verdiğini duyurdu. Kurul ayrıca, MNG Havayolları ve Taşımacılık'ın yurt dışında halka arzına da izin verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki şirketin halka arzına onay verdi.

Bu şirketlerden ilki, bebek ve çocuk ürünleri perakende satış pazarında faaliyet gösteren E-bebek Mağazacılık oldu.

Buna göre, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında şirketin sermayesi 24 milyon lira nominal tutarda artışla 160 milyon liraya yükseltilecek.

Halka arzda ayrıca Topbaş ailesi mensupları, Halil Erdoğmuş, Fatma Zehra Ülker ve Kamal Anthony Hatoum’a ait olan 15 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Halk arzda 1 lira nominal değerli hisse 46.5 liradan satılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.86 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.

Sermaye artırımı ile şirkete girecek olan 1.1 milyar liranın yüzde 55’i yurtiçi ve dışı mağaza açmak ile internet satış kanalı yatırımları için kullanılacak.

Taslak fon kullanım raporuna göre paranın yüzde 35’i işletme sermayesi için yüzde 10’u ise yenilenebilir enerji yatırımları için kullanılacak.

MNG TAŞIMACILIK’IN YURT DIŞINDA HALKA ARZINA İZİN

SPK ayrıca, MNG Havayolları ve Taşımacılık’ın yurt dışında halka arzına da izin verdi.

MNG Havayolları, New York borsasında işlem gören Golden Falcon Acquisiton Corp ile birleşerek ABD’de borsaya açılmak istediğini geçen yıl açıklamıştı.

Karar dün akşam yayımlanan SPK bülteninde yer aldı. (REUTERS)