SPK’dan iki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TAB Gıda ve Vera Konsept GYO'nun halka arzına izin verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dolar cinsinden bakıldığında 2018’den bu yana en büyük halka arz olacak TAB Gıda’nın halka arzına izin verdi.

Türkiye, KKTC, Kuzey Makedonya ve Gürcistan’da Burger King başta olmak üzere yedi restoran franchise’ının işletmecisi olan şirketin halka arzı, hisselerin hepsinin satılması halinde 6.85 milyar lira, yani yaklaşık 247 milyon dolar büyüklükte olacak.

Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre şirketin yüzde 20’sinin halka açılacağı arz hisse başına 130 liradan gerçekleşecek.

VERA KONSEPT GYO’NUN HALKA ARZINA ONAY

SPK ayrıca, Vera Konsept GYO’nun halka arzına izin verdi.

Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre halka arz sermaye artırım yöntemiyle yapılacak. 55 milyon lira nominal tutarda hisse, hisse başına 15.78 liradan halka arz edilecek.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka açıklık oranı yüzde 26.8, halka arz büyüklüğü 867.9 milyon lira, yaklaşık 31.3 milyon dolar olacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 25’e kadar olan bölümüyle mevcut konut ve AVM projesinin finansmanı, yüzde 45’ine kadar olan bölümüyle Gölbaşı arsasında planlanan otel projesinin finansmanı, yüzde 45’e kadar olan bölümüyle yeni arsa alımı veya projelerin finansmanı sağlanacak.

SERMAYE ARTIMI

Sermaye artırımı kapsamında 28.88 milyon lira ve ortak satışı kapsamında TFI TAB Gıda Yatırımları’na ait 23.63 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Halka arz ile şirketin eline 3.75 milyar lira gelir geçecek.

Gelirin yüzde 42’si yeni restoran yatırımları, yüzde 23’ü güneş santrali kurulumu, yüzde 20’si finansal borçların kapatılması, yüzde 15’i bilgi teknolojisi altyapısı için kullanılacak. (REUTERS)

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