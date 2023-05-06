SPK’dan JP Morgan’a para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu, ABD'nin en büyük bankası JP Morgan'a Borsa İstanbul'da piyasa bozucu eylemleri gerekçesiyle 32,8 milyon TL'lik ceza kesti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu gece yayımladığı bültende, ABD’nin en büyük bankası JP Morgan’a bağlı JP Morgan Securities PLC şirketine idari para cezası verildiğini duyurdu.

Şirket hakkında “Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki piyasalarda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda uygulanmasına karar verilen” idari para cezası miktarı 32 milyon 795 bin 908,88 TL oldu.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme “VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f) bentleri” olduğu bültende aktarıldı.



Tebliğin “Emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemler” alt başlıklı 5. maddesinin ilgili fıkrası ve bentleri şöyle:

(1) Tek başına ya da birlikte hareket eden kişiler tarafından borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilen, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, işlem hacimleri, işlem miktarları, işlem oranları, emir miktarları, emir oranları, emir iptal miktarları, emir iptal oranları veya emir gerçekleşme oranları gibi sermaye piyasalarının işleyişi veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili veriler dikkate alındığında önemli veya etkili kabul edilebilecek nitelikte;

a) Alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir değiştirilmesi,

b) Farklı fiyat kademelerine emir iletilmesi,

d) Açılış veya kapanış fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler yapılması,

e) Gün sonu veya vade sonu uzlaşma fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler gerçekleştirilmesi,

f) Fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapılması.

İlginizi Çekebilir JPMorgan'dan seçim ve dolar senaryoları