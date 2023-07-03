Suudi Arabistan ve Rusya petrol kesintilerini uzattı, fiyatlar yükseldi

Suudi Arabistan günlük 1 milyon varil petrol üretim kesintisine ağustosta devam edeceğini duyurdu. Rusya ise ağustosta petrol ihracatını günde 500 bin varil azaltacağını açıkladı. Açıklamaların ardından petrol fiyatları arttı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en önemli petrol üreticileri olan Suudi Arabistan ve Rusya’dan petrol piyasasında darboğazı artıracak yeni hamleler geldi.

Suudi Arabistan, piyasanın daralması beklentisine rağmen arzı sınırlayarak tek taraflı petrol üretimi kesintisini bir ay uzatacağını duyurdu. OPEC+ müttefiki Rusya ise ihracatta yeni kısıtlamalar açıkladı.

Suudi Arabistan günlük 1 milyon varil petrol üretim kesintisine ağustos ayında da devam edeceğini duyurdu. Rusya ise ağustosta petrol ihracatını 500 bin varil azaltacağını açıkladı. Açıklamalar petrol fiyatlarını artırdı.

RUSYA PETROL İHRACATINI AZALTACAK

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Rusya’nın Ağustos ayında petrol ihracatını günde 500 bin varil azaltacağını açıkladı.

Novak yaptığı açıklamada, “Petrol piyasasının dengede kalması için Rusya, Ağustos ayında küresel piyasalara petrol ihracatını azaltarak gönüllü olarak petrol arzını günde 500 bin varil düşürecek” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN KESİNTİLERE DEVAM ETTİRECEK

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ise ağustos ayında petrol üretimini günde bir milyon varil kısmaya devam edeceğini açıklamadı.

Devlete ait Suudi Basın Ajansı tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, OPEC+ tarafından üzerinde anlaşmaya varılan mevcut kısıntılara ek olarak Suudiler günlük 1 milyon varil kesintiyi ağustosa kadar devam ettirecek.

Kesintiler, krallığın üretimini birkaç yılın en düşük seviyesi olan günde yaklaşık 9 milyon varile düşürecek.

Rusya ve Suudi Arabistan’ın açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükseldi. Brent ham petrolü itibariyle yüzde 1 artarak varil başına 76 dolara ulaştı.

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