TCMB: ABD’den TL’ye fon akışı gözlemliyoruz

Reuters'a konuşan Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri, "ABD'li kurumsal yatırımcılardan TL'ye fon akışı gözlemliyoruz, devam eden görüşmeler girişlerin süreceğine işaret ediyor" dedi.

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Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri, ABD kurumsal yatırımcılarından TL’ye fon akışı gözlemlemeye başladıklarını, devam eden görüşmelerin ise bu girişlerin süreceğini gösterdiğini söylediler.

Reuters’a bilgi veren bir TCMB yetkilisi, “ABD batı yakasında yerleşik büyük ölçekli kurumsal yatırımcılar tarafından Türk lirasına fon akışı gözlemliyoruz. Yabancı fonlarla devam eden görüşmeler girişlerin süreceğine işaret ediyor” dedi.

Yabancılar, yükselen enflasyon karşısında faiz oranlarını düşürmek de dahil alışılmışın dışındaki politikalar ile Türkiye’yi son yıllarda yatırım tercihleri arasına almıyordu.

Mayıs ayındaki genel seçimler ardından geçen yaklaşık altı aylık süreçte önce olumsuz bakış açısı değişmeye başladı ardından yatırımcılar Türkiye piyasalarına geri dönmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

Bugünlerde ise aralarında Deutsche Bank, JPMorgan gibi uluslararası kurumların da yer aldığı son raporlar, TL cinsi yatırım araçlarının 2024’te gelişmekte olan ülke piyasaları arasında öne çıkacağını savunuyor.

11 OCAK’TA ABD’DE YATIRIMCI GÜNÜ

TCMB, 11 Ocak New York’ta gerçekleşecek Yatırımcı Günü toplantısı da bu alanda bir ilk olacak. Banka her ne kadar yatırımcı toplantıları düzenlese de yeni formatta ABD’de başlayacak toplantı ile birlikte “Yatırımcı Günü” teması ilk kez kullanılacak.

TCMB bugün beklentilerin üzerinde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 40’a yükseltirken dezenflasyon için gerekli parasal sıkılık düzeyine de yaklaşıldığı mesajı verdi.

Son artırımla birlikte TCMB, haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekimde 500 baz puan olmak üzere toplamda 3 bin 150 baz puan faiz artırmış oldu.

TCMB’nin bugün açıkladığı verilere göre toplam rezervler geçen hafta 5,9 milyar dolar artarak 134,5 milyar dolara yükseldi. Verilere göre toplam rezervler 10 yıla yakın sürenin zirvesine ulaştı.

Seçimlerin ardından bugüne toplam rezervlerdeki artış 36 milyar dolar oldu. Benzer şekilde net rezervler geçen hafta 3,6 milyar dolar artışla yükselişini sürdürerek 29 milyar dolara geldi.

TCMB net rezervleri, 2 Haziran’da -5,7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından yükselişte. Net rezevlerde seçimden bugüne artış 25 milyar dolara yaklaştı.

TCMB rezervlerdeki artışın, döviz kurunda istikrarı, döviz kurundaki istikrarın ise enflasyonla mücadeleyi desteklediğine dikkat çekiyor. TCMB son açıklamalarında istikrarın devam edeceği ve dezenflasyonda kararlılık mesajı veriyor.

CDS’TE DÜŞÜŞ

Kasım ayında yabancı yatırımcılardan TL varlıklara yönelik talepleri hızlandı, CDS düşüşü 700 baz puandan 340 baz puanın altına doğrı belirgileşti. Geçen hafta hesaplara giren ve rezerv artışında da etkili olan 2,5 milyar dolar tutarındaki sukuk ihracına yabancı ilgigisi yüksekti.

Hazine’nin TL cinsi tahvil ihraçlarına uzun bir aranın ardından ilk kez bu ay yabancı talebi oluştu. Kasım ayının ikinci haftasında tahvil bono piyasasına yabanı yatırımcı nette 131 milyon dolar giriş yaptı. Geçen hafta ise hisse senedinde 119,5 milyon dolar giriş oldu. TCMB ilgili fon girişlerinin hangi piyasalara odaklandığına ilişkin bilgi vermedi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ekim ayı başında da TBMM’de vekillerin yabancı girişi konusunda bir sorusuna, “rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda” yanıtını vermişti.

Erkan, TCMB’nin ilk kadın başkanı olarak bu yıl göreve gelmeden önce ABD’de bankacılık sektöründe Goldman Sachs’ta 10 yıl da dahil olmak üzere üst düzey pozisyonlarda çalıştı. (REUTERS)

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