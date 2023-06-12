TCMB Başkanı Erkan, Marsh McLennan yönetiminden ayrıldı
TCMB'nin yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kurulundaki görevinden istifa etti.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan, Marsh McLennan yönetiminden ayrıldı.
ABD merkezli finans şirketi Marsh McLennan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Edward Hanway, Erkan’ın görevden ayrılmasına dair yaptığı açıklamada “Marsh McLennan’daki hizmetleri ve Yönetim Kurulu’ndaki deneyimi ile kurumumuza katkı sağlayan Erkan’a teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz” ifadesini kullandı.
Erkan 2022’de, Fortune 500’de yer alan Marsh McLennan’ın yönetim kuruluna katılmış, bu süre zarfında Denetim ve Yönetim ile Yönetişim komitelerinde görev almıştı.
Erkan geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TCMB Başkanı olarak atanmış, böylelikle Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı olmuştu.