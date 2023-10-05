TCMB ihracatçının finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti

Bankacıların verdiği bilgiye göre, reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, TCMB politika faizi seviyesini aşmayacak. İhracatçının finansman maliyetleri yaklaşık 15 puan azalacak.

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Merkez Bankası (TCMB) reeskont kredilerinin maliyetini düşüren, firma başı limitleri ve yararlanabilecek ihracatçı firma sayısını artıran düzenlemeye gitti.

Bankacıların verdiği bilgiye göre TCMB, uygulama talimatında ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri faizi hesaplama yönetiminde yaptığı değişikliğe göre, reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, TCMB politika faizi seviyesini aşmayacak.

TL KREDİLERİN MALİYETİ 15 PUAN AZALACAK

Bankacılar maliyetler dahil mevcut yüzde 43 ila yüzde 45 civarında kullandırılan ilgili kredilerin toplam maliyetinin yeni adım sonrası yüzde 30’a düşeceğini hesapladı. Böylece ihracatçılara yönelik kullandırılan ilgili kredilerin TL maliyeti 15 puan azalacak.

Değişiklikle mikro işletmeler için reeskont limiti 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon TL olarak yukarı güncellendi.

TCMB’nin bir diğer değişikliği ise net ihracat kriterinin hesaplanmasında firmaların yatırım malı ithalatının dışarıda bırakmak oldu. Bu değişiklikle reeskont kredilerinden yararlanabilecek ihracatçı firma sayısı artacak.

Bugünkü karar, muhalefet vekillerinin TCMB’nin mecliste yaptığı sunumda “politika faizinin yüzde 30’da olmasına karşın ihracatçıların yüzde 45’in altında faizle finansman bulamadıkları” yönündeki eleştirilerinden kısa süre sonra geldi. Erkan mecliste toplam maliyetleri dikkate alan düzenleme yapılabileceği sinyali vermişti.

10 KATINA ÇIKARILMIŞTI

Ekonomi yönetimi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı yürütüyor. Bu kapsamda konut taşıt gibi bireysel kredilerde maliyet artırılıp erişilebilirlik azaltılıyor. İhracat ve istihdam odağı bulunan kredilerde ise genişlemeci adımlar atılıyor.

Reeskont kredileri de ihracat odağı ile artışın istendiği kredilerin başında yer alıyor.

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullandırım limitleri ise ayrıca Haziran’da başlayan kademeli artışlarla seçimler sonrasında 10 katına çıkararak günlük 3 milyar TL’ye yükseldi. Süreçte yüzde 30 ek döviz satışı ve döviz satın almama tahahhütleri de kaldırılarak ilgili kredi daha erişilebilir hale getirilmişti.

TCMB 2022 yılında ihracatçılara toplam 346 milyar TL reeskont kredisini kullandırdı. (REUTERS)

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