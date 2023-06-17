TL’de 24 yılın en uzun düşüş serisi

Türk lirası dolar karşısında 15 haftadır değer kaybediyor. Bu, 1999 yılından bu yana TL'deki en uzun değer kaybı serisi olarak kayıtlara geçti. Ekonomi yönetimi, TL'nin değer kaybı sonrasında yabancı sıcak parayı çekmeyi hedefliyor.

Sozcu.com.tr

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Dolar/TL haftayı 23,68 seviyesinden kapatırken, kurda üst üste artış serisi 15. haftaya taşındı.

Bloomberg’de dün yayımlanan haberde, TL’nin son 24 yılın en uzun kayıp serisini yaşadığına işaret edildi.

Geçen hafta dolar karşısında yüzde 11’lik kayıp yaşayan TL, bu hafta yüzde 1’lik kayıp daha yaşadı.

Haberde, Türkiye’de iş başına gelen yeni ekonomi yönetiminin döviz piyasasına müdahaleleri sınırladığına ve TL’deki düşüşün 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi sonrasında hızlandığına işaret edildi.

18 AYDA 200 MİLYAR DOLARLIK REZERV YAKILDI

Haberde ayrıca, seçimler öncesindeki 18 ayda TL’yi desteklemek için Merkez Bankası (TCMB) tarafından yaklaşık 200 milyar dolarlık rezerv kullanıldığı ancak yine de bu dönemde TL’nin dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimlerinden biri olmaya devam ettiği aktarıldı.

Seçimler sonrasında Erdoğan’ın iki eski Wall Street bankeri olan Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan’ı ekonomi yönetimine atadığı, bu adımın da ağır devlet müdahalesi politikasının ardından TL’nin değerinin serbest piyasada belirleneceği bir politikaya dönüş sinyali olarak değerlendirildiği belirtilen haberde, Türkiye’nin tahvil ve hisse senetlerine yabancı sermaye girişinin artacağı beklentisinin olduğu belirtildi.

Nitekim, geçen hafta tahvil ve hisse senedi piyasasına toplamda 287 milyon dolarlık yabancı girişi oldu. Bu rakam, Aralık 2022 sonrasındaki en yüksek haftalık yabancı girişi olarak kayıtlara geçti.

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