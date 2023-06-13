TL’de değer kaybı devam ediyor

TL'de değer kaybı devam ederken ekonomide bugün gözler asgari ücret komisyonunun ilk toplantısı ile Hazine ihalelerinde olacak.

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TL bankacıların kamu kontrollü bir yapıdan daha serbest bir yapıya geçiş olarak yorumladıkları dönemden geçerken dolar/TL 24 seviyesinde yakın seyrediyor.

Bankacılar kamunun döviz piyasasındaki belirleyici rolünün bitmediğini ancak seçim öncesindeki gibi TCMB rezervlerin TL’nin daha değerli bir seviyede tutulması için kullanımını da bugünlerde göremediklerini belirtiyor.

Türkiye piyasaları yabancı yatırımcılara swap gibi devam eden kısıtlar nedeniyle tam anlamıyla açık değil. Piyasalarda ekonomi yönetimindeki olası değişimleri de beklemeye devam ediyor.

Bugün iç gündemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı ile Hazine ihaleleri yer alıyor.

Seçim öncesi uygulanan ekonomi politikalarından vazgeçileceğinin bir işareti olarak görülen Mehmet Şimşek’in Hazine Bakanı olarak atanmasını geçen hafta uluslararası finansal deneyimi olan Hafize Gaye Erkan’ın TCMB başkanı olarak atanması izledi. Buna karşılık eski ekonomi modelinin uygulayıcılarından TCMB eski başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun BDDK’ya atanması soru işareti yarattı.

Düşük faiz hassasiyeti kuvvetli olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şimşek’e ne kadar alan tanıyacağını izleyen piyasalar bu kapsamda artık Erkan’ın da “para politikasını rasyonel zemine taşıyacak bağımsızlığın ve sürenin kendisine verilip verilmeyeceğini” takip etmeye başladı. Erkan’ın ekonomi içerikli ilk mesajları da piyasalarda bekleniyor.

Piyasalar 22 Haziran’daki faiz kararını beklerken bunun öncesinde PPK üyelerinde, düzenleme kurumlarında, Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları yönetimlerinde değişiklik olup olmayacağını da izliyor.

PARA POLİTİKASI KARARLARI BEKLENİYOR

JPMorgan, TCMB’nin bu ay faizleri yüzde 8,5’ten yüzde 25’e çıkarmasını bekliyor.

Yatırımcılar, işlevsel bir piyasayı ve yurtiçinde ve yurtdışında yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için çok önemli bir unsur olan para politikası seyrinin netleşmesini istiyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Döviz piyasasındaki sistemin işleyişi itibarıyla kamunun hâlâ belirleyici olduğu ama yöntemlerin daha sağlıklı bir yapıya doğru gittiğini görüyoruz. Burada piyasanın beklentisi değişimlerin bir an önce olması ancak ekonomi yönetiminin de belirli bir plan dahilinde adım atacağını anlıyoruz” dedi.

ŞİMŞEK BANKA GENEL MÜDÜRLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Piyasalar bu hafta bitimine doğru Şimşek’in TBB üyesi banka genel müdürleri ile bir araya geleceği toplantıyı da takip edecek.

Şimşek ilk önceliğini “ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak” olarak tanımlamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün önümüzdeki aylarda Orta Vadeli Programı (OVP) güncelleyeceklerini belirterek, metnin para ve maliye politikasının yanı sıra yapısal reformları da içereceğini söyledi.

Haftaya Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştireceklerini de belirten Yılmaz, bugün başlayacak asgari ücret görüşmelerinin kamu, işçi ve işveren kesiminin ortak uzlaşısı ile tamamlanmasını istediklerini de söyledi. Komisyonun bugünkü ilk toplantını gerçekleştirmesi ardından süreç diğer toplantılarla önümüzdeki bir kaç hafta devam edecek.

Kamu kontrollü bir yapıdan serbestliğe geçişin ara dönemini yaşan dolar/TL’de tarihi zirve dün görülen 23,77 seviyesinde.

TL rekor seviyelere göre seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 17,6 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yaklaşık yüzde 21,3 oldu. TL’nin son beş yıllık kaybı ise yüzde 80’in üzerinde.

Haziran iç borçlanma programına dün başlayan Hazine, Aralık 2024 itfalı sabit kuponlu tahvil ile yüzde 17,05 ortalama bileşik faizle yaklaşık 1 milyar TL borçlandı.

Hazine bugün ise 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin ilk ihracını ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Haziran ayı borçlanma hedefi 50 milyar TL. (REUTERS)

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