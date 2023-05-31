TL’de düşüş sürüyor: Yabancı uzmanlar müdahalelerin azalacağını öngörüyor

Seçimlerin ardından Türk lirasındaki değer kaybı sürerken yabancı uzmanlara göre piyasaya dönük müdahaleler azaltılabilir. Ayrıca ortodoks politikalara dönülüp dönülmeyeceği de piyasalar için kritik.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından Türk lirasında neredeyse bir yıldır görülmemiş keskin düşüşleri geri döndü. Uzmanlar, seçim sonrası piyasaya dönük müdahalelerin azaltılabileceği görüşünde.

Lira, mayıs başından bu yana yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti ve bu hafta ABD doları karşısında yeni bir rekor kırdı. ABD’li finans ajansı Bloomberg de liradaki düşüşe ilişkin bir haber kaleme aldı.

Bloomberg analizine göre, liradaki zımni oynaklığın önümüzdeki aylarda tüm majör para birimlerini geçmesi bekleniyor. Analize göre TL’deki düşüş, arka kapı müdahaleleri ve piyasa düzenlemeleri yoluyla merkez bankası tarafından bir süredir kısa bir aralıkta tutulan bir para birimi için uyarı verici nitelikte.

‘PİYASA MÜDAHALELERİ AZALABİLİR’

Analistler, Erdoğan’ın zaferinin kesinleşmesi ve AKP’nin parlamentoda çoğunluk kazanmasıyla maliyetli yönetime artık ihtiyaç olmadığı görüşünde. Columbia Threadneedle Investments analisti Gordon Bowers, “Seçim öncesinde olduğu gibi belli bir seviyeyi savunmaya daha az odaklanılacak” dedi.

Analize göre, Türkiye’nin martta 4,5 milyar dolar olan cari açığı lira için korkunç bir görünüme işaret ediyor. Piyasa dostu olarak görülen eski maliye bakanı olan Mehmet Şimşek’in yönetime geri döneceğine dair artan beklentiler arasında, yatırımcılar Erdoğan’ın geleneksel olmayan ekonomik modelinde değişiklik olasılığını değerlendiriyor.

ORTODOKS POLİTİKALARA DÖNÜŞ BEKLENTİSİ VAR

Frankfurt’taki Union Investment Privatfonds GmbH’de gelişen piyasa analisti Sergey Dergachev, “Ortodoks para politikası adımlarına yönelik ilk adımın atılacağına dair büyük umut var” değerlendirmesinde bulundu.

In Touch Capital Markets’in kıdemli analisti Piotr Matys, Erdoğan’ın yeniden seçilmesinden bu yana para biriminin düşmesi nedeniyle devlet bankalarının döviz müdahalelerini azaltmış olabileceğini söyledi.

Matys, “Erdoğan yönetimi TL’deki düşüşü önlemek için daha az çaba harcarsa para birimi yeniden piyasa duyarlılığının çok iyi bir barometresi haline gelebilir” dedi

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