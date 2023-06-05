Türkiye’nin kredi risk primi 500 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü.
Seçim döneminin geride kalması ve yeni ekonomi yönetiminin dün itibarıyla devir teslim işlemlerini tamamlaması piyasalarda yakından takip edilirken, yeni ekonomi yönetiminden alınan ilk mesajlarla Türkiye’nin CDS’i düşüş eğilimini hızlandırdı.
Türkiye’nin 5 yıllık CDS’si, söz konusu gelişmelerle 15 Mayıs’tan bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına inerken, günlük düşüş 50 baz puanı aştı.
ŞİMŞEK ‘RASYONEL ZEMİNE DÖNÜŞ’ MESAJI VERMİŞTİ
Şimşek göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmadığını” söylemişti.
Şimşek ayrıca, “Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır” dedi.
Piyasalar Şimşek’in mesajlarını ortodoks politikalara dönüş sinyali olarak algılarken bakanın mesajları piyasaları da pozitif etkiledi. (AA, SÖZCÜ)