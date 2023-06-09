UBS, 10 milyar dolarlık Credit Suisse zararı için İsviçre ile anlaştı

UBS, Credit Suisse'in devralınmasından kaynaklanabilecek 10 milyar dolarlık zararın karşılanmasına yönelik İsviçre hükümetiyle anlaşmaya vardı.

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İsviçre’nin en büyük bankası UBS ve İsviçre hükümeti, Credit Suisse’in devralınmasından kaynaklanabilecek 9 milyar İsviçre frankı (10 milyar dolar) büyüklüğündeki zararın karşılanmasına ilişkin anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İsviçre hükümeti bugün imzalanan anlaşma kapsamında UBS’nin merkezini İsviçre’de tutmasının gerektiğini açıkladı.

KAYIP 5 MİLYAR FRANGI AŞARSA GARANTİLER DEVREYE GİRECEK

Garantiler, UBS’nin Credit Suisse’in varlıklarının satışından, 5 milyar frankı aşan kayıplara uğraması hâlinde devreye girecek.

Hükümet açıklamasında, “Hükümet devralmayı mümkün kılmak için, UBS’ye Credit Suisse varlıklarının tasfiyesinden kaynaklanacak tüm kayıplar için garanti verdi” dedi.

Açıklamada, “Garanti sadece bu varlıkların tasfiyesinden kaynaklanan kayıpların 5 milyar İsviçre frankını aşması durumunda yürürlüğe girecek ve toplam 9 milyar frank ile sınırlı olacak” denildi.

12 HAZİRANDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

UBS ise yaptığı ayrı bir açıklamada, zararın karşılanmasına yönelik anlaşmanın, Credit Suisse devralımının 12 Haziran’da tamamlanmasıyla birlikte yürürlüğe gireceğini belirtti.

UBS, Mart’ta İsviçre hükümeti tarafından hazırlanan bir paket kapsamında İsviçreli Credit Suisse bankasını 3 milyar İsviçre frankı (3.37 milyar dolar) karşılığında satın almış ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlenmişti. (REUTERS)