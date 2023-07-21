Ünlü ekonomistten Fed tahmini

Nobel ödüllü ekonomist ve eski Fed Başkanı Ben Bernanke, Fed’in gelecek hafta son kez faiz artırabileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı ve 2022 Nobel Ekonomi ödülünün sahibi Ben Bernanke, önümüzdeki hafta yapılması beklenen faiz artışının mevcut sıkılaştırma kampanyasının sonuncusu olabileceğini söyledi.

Dün bir çevrimiçi seminerde konuşan Bernanke, “Fed’in bir sonraki toplantısında 25 baz puan daha faiz artıracağı çok açık görünüyor. Temmuzdaki bu artışın son olması muhtemel” dedi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Bernanke önümüzdeki 6 ayda enflasyonun kalıcı olarak yüzde 3-3,5 bandına inebileceğini söyledi. ABD'de enflasyon geçen ay yüzde 4'ten yüzde 3'e gerilemiş, Fed'in favori enflasyon göstergesi PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) fiyat endeksi Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 3,8 artmıştı.

Fed’in enflasyonla mücadelesinde zafer ilan etmeden önce işgücü piyasasında arz ve talep arasında daha iyi bir denge görmek isteyeceğini söyleyen Bernanke, iş piyasasının ‘hala oldukça sıcak’ olduğunu söyledi.

DURGUNLUK UYARISI

Muhtemel bir durgunluğun geleceğini, ancak bunun hafif olacağını söyleyen eski Fed Başkanı, enflasyonu düşürmenin bedelinin bir parçası olarak ABD ekonomisinin büyük olasılıkla bir yavaşlama yaşayacağını öne sürdü.

Bernanke, “İşsizlikte çok ılımlı bir artış ve ekonomide yavaşlama göreceğiz. Ancak gelecek yıl derin bir durgunluk görsem çok şaşırırım” dedi.