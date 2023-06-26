Wagner isyanı Ruble’yi vurdu

Rusya'nın para birimi ruble, Wagner isimli paralı asker grubunun kalkıştığı isyanın ardından son 15 ayın en düşük seviyesini gördü.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da paralı asker grubu Wagner’in isyanının ardından ruble bugün erken saatlerde sert geriledi.

Ukrayna savaşında kritik rol oynayan Rus paralı asker grubu Wagner, cumartesi gecesi ayaklanma çıkarttı. Wagner savaşçıları Moskova’ya ilerlerken sağlanan anlaşma sonrası ayaklanma birkaç saat içinde sona erdi.

Wagner isimli özel ordu kendi güvenliklerini ve liderleri Yevgeny Prigozhin'in Belarus'a sürgün edilmesini güvence altına alan bir anlaşmaya vardıktan sonra geri çekildi. Ancak isyan Rusya içinde büyük bir sarsıntıya yol açtı.

RUBLE SERT DÜŞTÜ

Kısa süren Wagner ayaklanmasına tepki olarak Rus rublesi bugünkü açılışta yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü. Ruble dolar karşısında yüzde 1,9 düşerken dolar/ruble kuru 85,2’den işlem gördü.

Öte yandan Rus bankaları cumartesi günü döviz kurlarını dolar başına 100 rublenin üzerine sattı. Wagner’in çekilmesi üzerine satış rakamları eski seviyelerine geri geldi.

DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

İtalyan banka UniCredit analistleri konu ile ilgili kaleme aldıkları raporda, “Devam eden belirsizliğin rubleyi baskı altında tutması muhtemeldir” dedi. Analistler dolar/ruble kurunun 90 seviyesine çıkabileceğini öngördü.

Ruble, bu yıl dolar karşısında değerinin yaklaşık yüzde 13’ünü kaybederek gelişen piyasalar arasında en kötü performans gösterenlerden para birimlerinden biri oldu.

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