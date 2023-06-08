Yabancılar geçen hafta 52 milyon dolarlık hisse sattı

TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 52 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

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Merkez Bankası (TCMB) 2 Haziran’la biten haftaya ilişkin Menkul Kıymet İstatistikleri’ni yayınladı.

TCMB verilerine göre yabancılar 2 Haziran haftasında 52 milyon dolarlık net hisse sattı. Yabancı yatırımcılar son 6 haftada 815 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirmiş oldu.

YABANCI 15 MİLYON DOLARLIK TAHVİL ALDI

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Haziran haftasında net 52 milyon dolarlık hisse senedi ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 15 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Mayıs itibarıyla 21 milyar 499,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Haziran itibarıyla 23 milyar 330,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 104,6 milyon dolardan 1 milyar 27,8 milyon dolara ve ŞBS stokları 76,5 milyon dolardan 72,9 milyon dolara geriledi. (AA)