Yapı Kredi’nin net kârı ikinci çeyrekte geriledi

Yapı Kredi'nin net kârı, hızla artan faiz giderlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte 11,5 milyar TL'ye geriledi.

Sozcu.com.tr

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Yapı ve Kredi Bankası’nın ikinci çeyrekte net kârı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,9 düşüşle 11,5 milyar TL’ye geriledi.

Bankanın yılın ilk yarısındaki net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 artışla 24,1 milyar TL’ye yükseldi.

İlk çeyrekte bankanın faiz geliri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 51,4 artışla 40,2 milyar TL’ye yükselirken, faiz gideri ise yüzde 195,7’lik sert artışla 32,6 milyar TL’ye ulaştı.

Faiz giderindeki sert artış, ikinci çeyrekte bankanın kârlarının düşüşünde etkili oldu.

Merkez Bankası’nın (TCMB) seçim öncesinde dövizdeki artışı frenlemek için TL dönüşüm hedeflerini artırması bankalar arasında mevduat rekabetine neden olmuş ve bankaların TL mevduat için ödedikleri faiz artmıştı.

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