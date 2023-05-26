Yatırım tavsiyesini yapay zekaya emanet edecekler: JPMorgan harekete geçti

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, ChatGPT benzeri, yatırım tavsiyesi veren yapay zeka hizmeti üzerinde çalışıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’li banka JPMorgan Chase, müşteriler için yatırımları seçmek üzere ChatGPT benzeri bir yapay zeka yazılım hizmeti geliştiriyor.

CNBC’nin edindiği bilgiye göre, şirket bu ay IndexGPT adlı bir ürünün ticari markasını almak için başvurdu.

IndexGPT, müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış menkul kıymetleri analiz etmek ve seçmek için yapay zeka kullanan bir bulut yazılımına odaklanacak.

PEK ÇOK BANKA KULLANIYOR

OpenAI şirketinin ChatGPT ile geçen yıl elde ettiği başarı, tüm endüstrileri yapay zekanın gelişiyle baş etmeye zorladı. Sorulara gerçek kişi gibi yanıtlar oluşturmak için devasa dil modellerini kullanan ChatGPT, teknoloji devleri ve çip üreticileri arasında bir sonraki temel yenilik için yeni bir yarışı ateşledi.

Goldman Sachs ve Morgan Stanley dahil olmak üzere pek çok banka bu özelliği daha önce test etmeye başladı. Yapay zeka, Goldman mühendislerinin kod oluşturmasında ve Morgan Stanley’de finansal danışmanlık hizmetine yardımcı olmakta kullanılıyordu.

FİNANSAL DANIŞMANLARI İŞSİZ BIRAKIR MI?

Ancak JPMorgan, GPT benzeri bir ürünü doğrudan müşterilerine sunmayı amaçlayan ilk finansal kuruluş oldu. Hukukçulara göre, JPMorgan’ın ticari markasını güvence altına almak için onay tarihinden itibaren yaklaşık üç yıl içinde IndexGPT’yi başlatması gerekiyor.

Öte yandan yapay zeka kullanımının artmasıyla finansal danışmanların işsiz kalma korkusu da yayılıyor. Finansal danışmanlar, uzun süredir piyasalardaki rollerini değiştirecek kadar iyi bir teknolojinin gelişinden korkuyordu. Ancak bu korkular henüz gerçekleşmiş değil.

Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte finansal danışmanlık alanında çalışanların yapay zekaya nasıl uyum sağlayabileceği ise merak konusu.