Yellen: ABD borcunun temerrüde düşmesi küresel gerilemeyi tetikleyebilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin borç yükümlülüklerini yerine getirmemesinin son birkaç yıldaki kazanımları tehdit edebileceği ve küresel bir gerilemeyi ateşleyebileceği uyarısında bulundu. Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack da, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağını belirtti.

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ABD Hazine Bakanı Yellen, G7 Maliye ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Japonya’nın Niigata kentinde düzenlediği basın toplantısında, mayıs başında ABD Kongresi’ne, “borç limitinin ele alınmaması halinde bu kapsamdaki önlemlerin 1 Haziran’a kadar tükenebileceğini” söylediğini anımsattı.

Kendisinin ve ekonomistlerin değerlendirmesine göre, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin “ekonomik ve finansal bir felakete” yol açacağını belirten Yellen, bu durumda milyonlarca Amerikalının işini kaybedebileceğini, hanehalkı gelirlerinin düşeceğini ve Amerikan işletmelerinin kredi piyasalarının kötüleştiğini göreceğini ifade etti.

Yellen, bunun hanehalklarının harcama yapmasını ve işletmelerin yatırımlarını önemli ölçüde zorlaştıracağını aktararak, “Bir temerrüt, son birkaç yıldaki kazanımlarımızı tehdit edebilir ve bizi çok daha geriye götürecek küresel bir gerilemeyi ateşleyebilir.” dedi.

“ŞİMDİDEN ANİ ARTIŞLAR GÖRÜYORUZ”

Yellen, temerrüdün aynı zamanda ABD’nin küresel ekonomik liderliğini baltalama riskini de beraberinde getireceğini, ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını savunma becerileri hakkında soru işaretleri doğuracağını kaydetti.

Borç limiti üzerinde gerilim siyasetinin de ciddi ekonomik maliyetler getirebileceğini vurgulayan Yellen, “Bunu yakın tarihten biliyoruz. 2011’de öğrendiğimiz gibi, ciddi bir temerrüt tehdidi kredi notumuzun düşmesine ve tüketici güveninin zayıflamasına yol açabilir. Faiz oranlarındaki bir artışın mortgage, otomobil kredisi ve kredi kartı ödemelerini artırdığını görebiliriz. Borç limitinin bağlayıcı olabileceği tarih civarında vadesi dolacak borçlar için faiz oranlarında şimdiden ani artışlar görüyoruz.” diye konuştu.

IMF DE AÇIKLAMA YAPTI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD’nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’deki borç limiti krizine ilişkin soruları yanıtlayan Kozack, bu tartışmaların küresel ekonomi için çok zor bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

Kozack, “ABD’nin temerrüde düşmesi durumunda bunun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağını değerlendiriyoruz.” dedi.

Sözcü Kozack, konunun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi ve bir araya gelinerek acilen bir fikir birliğine varılması için taraflara çağrı yaptı.

Söz konusu krizin hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi üzerindeki ciddi yansımalarından endişe duyduklarını ifade eden Kozack, ABD’nin olası bir temerrüde düşmesinin sonuçlarından birinin daha yüksek faiz oranları ve daha geniş kapsamda istikrarsızlık olduğunu vurguladı.

Julie Kozack, ABD’de bölgesel bankalara ilişkin endişelere değinirken, ABD’de bazı bankalarda açıkça bazı kırılganlıklar görüldüğünü söyledi.

Kozack, düşük faizli bir dönemden yüksek faizli bir döneme geçişin bu durumda etkili olduğuna işaret ederek, “Bu geçiş oldukça hızlı gerçekleştiğinden bazı bankalarda, özellikle ABD’de, bazı kırılganlıkları ortaya çıkardı.” dedi.

ABD’de yetkililerin bankacılık sektöründeki kırılganlıkları gidermek için hızlı adımlar attığını ve atılan kararlı adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kozack, “Ancak bu yeni yüksek faiz ortamında daha gizli kırılganlıklar ortaya çıkabileceğinden politika yapıcıların tetikte olması çok önemli.” diye konuştu. (AA)

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