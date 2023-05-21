Borç limiti açmazı… Yellen’dan ABD ekonomisini etkileyecek uyarılar

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, 1 Haziran'ın federal borç limitini yükseltmek için "zor bir tarih" olduğunu ve hükümetin 15 Haziran'a yeterli gelir toplama olasılığının oldukça düşük olduğunu söyledi.

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Reuters’ta yer alan habere göre Yellen, Kongre’nin Hazine’nin nakdi bitmeden ve temerrüde düşmeden önce 31.4 trilyon dolarlık borç tavanını yükseltmemesi halinde ödemeler konusunda zor seçimler yapılabileceğini ifade etti.

Yellen, “Kongre’ye yazdığım son mektubumda, tüm faturalarımızı Haziran başında ve muhtemelen 1 Haziran’da ödeyemeyeceğimizi belirttim. Kongreyi konu hakkında bilgilendirmeye devam edeceğim, ancak değerlendirmemi kesinlikle değiştirmedim. Bu yüzden bunun zor bir son tarih olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yellen ayrıca, “Vergi tahsilatları ve harcamaları konusunda her zaman bir belirsizlik var ve bu nedenle bundan kesinlikle emin olmak zor, ancak benim değerlendirmem, tüm faturalarımızı ödeyebilecekken 15 Haziran’a ulaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğu yönünde” ifadesini kullandı.

BIDEN: KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin hükümetin borç tavanını kaldırma müzakerelerindeki son tekliflerini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi, ancak bir anlaşmaya varmak için vergi ayarlamalarıyla birlikte harcamaları kısmaya istekli olacağını söyledi. Japonya’nın Hiroşima kentinde yapılan G7 Zirvesi’nden dönerken açıklama yapan Biden, Kevin McCarthy ile konuşacağını söyledi.

McCARTY’DEN AÇIKLAMA

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Kevin McCarthy, ABD’nin feci bir borç temerrüdünü önlemeye yönelik müzakereler hakkında önümüzdeki saatlerde Biden ile konuşabileceğini söyledi.

McCarthy, gelir artırmaya karşı olduğunu yineledi ve Biden’ın kendisine vergilerin masadan kaldırıldığını bildiğini ifade ettiğini söyledi. McCarthy, “Şimdi rotasını tersine çevirdi” dedi.

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