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Ziraat Bankası sendikasyon kredisi aldı

Ziraat Bankası'nın yayımladığı bültene göre banka, 423 milyon dolar ve 779 milyon Euro tutarında iki dilimli sendikasyon kredisi temin etti.

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Ziraat Bankası sendikasyon kredisi aldı

Ziraat Bankası 423 milyon dolar ve 779 milyon Euro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi aldı.

Bankanın yayımladığı bültene göre, 1.3 milyar dolara karşılık gelen kredinin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD Capital gerçekleştirdi.

Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak görev aldı. (REUTERS)

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