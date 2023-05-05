Ziraat Bankası’ndan 1 milyar dolarlık dış finansman
Ziraat Bankası, havale akımlarına dayalı seküritizasyon kapsamında 1 milyar dolar yurt dışı finansman sağladı.
Ziraat Bankası, havale akımlarına dayalı seküritizasyon (menkul kıymetleştirme) kapsamında 1 milyar dolar ihraç gerçekleştirdi.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Bankası’nın Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı'nın kuruluşunu tamamlayarak, program altında 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli, toplamda 1 milyar dolar ihraç gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada programın, dolar cinsi mal ve hizmet, ihracat, turizm, sermaye girişi ve bireysel transferleri içeren yurt dışı havalelere dayalı olarak tasarlandığı belirtilerek, ilk tertip ihraçların da uluslararası yatırım bankalarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca seküritizasyon işleminin, teminatlı yapısı nedeniyle alternatif finansman kaynaklarına kıyasla maliyet ve vade avantajına sahip olduğu ifade edildi ancak maliyet bilgisi yer almadı.
Seküritizasyon; bankaların likit olmayan aktiflerinin, sermaye piyasalarında ihraç yoluyla menkul kıymete dönüşerek yatırımcıyla buluşması anlamına geliyor. (REUTERS)