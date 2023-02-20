Ziraat Bankası’ndan 2022’de 41,1 milyar TL net kâr

Ziraat Bankası 2022'de 41,09 milyar TL net kâr elde etti.

Sozcu.com.tr

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Ziraat Bankası’nın 2022 kârı belli oldu.

Bankanın 17 Şubat cuma günü Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 2022’de 41,09 milyar TL net kâr elde etti. Banka bir önceki yıl 6,29 kâr elde etmişti. Böylece banka kârını bir yılda yüzde 566 artırmış oldu.

Banka ayrıca 2022’de 121,48 milyar TL net faiz geliri elde etti. Bankanın önceki yıl aynı dönemli faiz geliri 39,77 milyar TL’ydi. 2022 sonunda bankanın kredileri 1,27 trilyon TL oldu. Bu rakam 2021 sonu için 778,40 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Ziraat Bankası ayrıca depremzedeler için düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek' 20 milyar TL bağışladığını duyurmuştu.

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