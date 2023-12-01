Seçil Erzan ‘yakamı kurtaramadım’ demişti… Mahkemeden ‘Semih Kaya’ kararı

Yüksek getiri vaadiyle topladığı paraları geri ödeyemeyince Türkiye'nin son dönemde en çok konuştuğu dolandırıcılık iddiasına konu olan banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada mahkeme, Erzan’ın, “Parasını vermeme rağmen yakamı kurtaramadım. Beni tehdit etti” dediği eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir hakkında zorla getirilme kararı çıkarttı.

Ali Selim YAMANLI

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Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde aralarında ünlü futbolcular, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera Selçuk İnan ve Emre Çolak’ın da bulunduğu 19 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan, 20 Kasım’da hakim karşısına çıkmıştı.

“YAKAMI KURTARAMADIM”

İddianamede Semih Kaya’dan yakasını kurtaramadığını söyleyen Erzan, şöyle konuştu:

-Semih Kaya’dan ilk olarak fon vaadiyle para aldığım doğrudur. Kendisinden 3 milyon 200 bin dolar para aldım.

-Bu parayı parça parça bazen odamda, bazen dışarıda olacak şekilde teslim aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar şeklinde geri ödememe rağmen Semih Kaya’dan yakamı kurtaramadım.

-Semih Kaya bana, ‘Bu parayı vermek zorundasın dedi. ‘Senden bu parayı her ne olursa olsun alacağım’ dedi. Ben o dönem Semih Kaya’ya fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım.

“SENİ YAŞATMAYIZ”

Seçil Erzan iddianamedeki ifadesinde Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir’in kendisini tehdit ettiğini de söyledi.

Erzan, şöyle konuştu:

-Şöyle ki, Semih Kaya, Fırat Özdemir bana sürekli ‘Senin sonun iyi değil, neden kaçmıyorsun, rezil olursun, sen kötü kalplisin, Hakan Ateş’e çıkarız, seni işten attırırım, sen annenin yüzüne nasıl bakıyorsun, annen bu saatten sonra yaşamaz, seni Türkiye’de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var…’ diyerek beni sürekli tehdit ettiler.

-Hatta Göktürk’teki evime Şubat ve Mart ayında Semih Kaya ve Fırat Özdemir sürekli farklı farklı zamanlarda gelerek ikametimde ‘Sen burda yaşayamazsın, biz her şeyi yaparız, seni yaşatmayız’ şeklinde sözler söylediler.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Semih Kaya ve Fırat Özdemir davanın ilk duruşması sonrasında tanık olarak mahkemeye çağırıldı. Davanın tutuklu dosya olmasını gerekçe gösteren mahkeme, Semih Kaya ve Fırat Özdemir'in de aralarında olduğu 12 isim hakkında zorla getirilme kararı verdi.