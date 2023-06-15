1 milyarlık kokain operasyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul merkezli 5 ilde kokain satışından elde edilen paraların aklanmasına yönelik düzenlenen ve 1 milyar liralık mal varlığına el konulan operasyonla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Joseph Johannes Leidekkers'ın ülkemizde bazı bağlantılarını tespit edince 2 yıl önce çalışma başlattı.

Hollanda ve Belçika makamlarının her yerde aradığı şüphelinin, Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı ve milyonlarca doları yönlendirdiği öne sürülüyordu.

İddiaya göre Leidekkers, uyuşturucu paralarının aklanmasında da rol alıyor, 31 yaşında olmasına rağmen, Amerika ve Avrupa arasındaki uyuşturucu trafiğinin önemli bir kısmını yönetiyordu.

1 MİLYAR LİRA

Hollanda'nın görenlerin bilgi vermesi halinde 200 bin lira ödül vereceğini belirttiği Joseph Johannes Leidekkers’ın adı, bir kadının kaybolması ve öldürülmesi iddiasıyla da aranıyordu.

Narkotik polisi ülkemize de giriş çıkışı olduğu öne sürülen uyuşturucu baronunun Naci Y. üzerinden para akladığı bilgisine ulaştı.

EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Narkotik Daire Başkanlığı ve MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) dahil olduğu çalışmalarda uyuşturucudan kazanıldığı belirlenen 1 milyar lira tespit edildi.

23 GÖZALTI

İstanbul Narkotik Polisi uyuşturucu parasının aklanmasıyla ilgili 27 şüpheli belirledi.

Şüphelilerin tespitinin ardından önceki gün 5 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleşen baskında 23 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Naci Y.'nin kardeşinin de olduğu öğrenildi. Naci Y.'nin ve dosyadaki 1 numaralı isim Leidekkers'in ise Türkiye dışında olduğu belirtildi.

2 SAATİN FİYATI 50 MİLYON LİRAYI GEÇİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından Salı günü açıklanan operasyonla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, polisin Şişli'deki ünlü bir rezidansa yaptığı baskın yer alıyor.

Bir kişinin gözaltına alındığı polis kamerasına yansırken, 1 milyon 600 bin dolarlık (Yaklaşık 37 milyon lira), değerli taşlarla süslenmiş Jacob & Co marka saat, fiyatı 700 bin euroya (17 milyon 500 bin lira) kadar ulaşan Richard Mille marka saat ve Jacob & Co marka 250 bin lira değerindeki kalem dikkat çekiyor.

Görüntülerde ayrıca 1 valiz dolusu para ve 1 altın külçe ele geçirildiği görülüyor.

İlginizi Çekebilir Lüks saatler, mücevherler! 1 milyar liralık kokain operasyonu