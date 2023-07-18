1 yaşındaki bebek darp edilerek öldürüldü
Antalya'da kanepeden düştü diye hastaneye götürülen 1 yaşındaki bebek öldü. Bebeğin vücudunda darptan kaynaklı morluklar tespit edildi.
Antalya’nın Aksu Mahallesi’ne bağlı Cihadiye Mahallesi’nde yaşayan A.Ç. bir yaşındaki bebeğini Toprak Ç.’yi kanepeden düşmesi sonucu rahatsızlandığını öne sürerek Aksu Semt Polikliniği’ne götürdü.
Vücudunda darptan kaynaklandığı üzerinde durulan morluklar olan bebek, poliklinikteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili anne A.Ç. ve birlikte yaşadığı A.Ö. gözaltına alındı.
Bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi. (AA)